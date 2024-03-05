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История движения: почему американцы ездят справа, а британцы слева

История движения: почему американцы ездят справа, а британцы слева

История движения: почему американцы ездят справа, а британцы слева Елена ГалицкаяНекоторые люди могут удивиться, узнав, что Генри Форд не играл ключевой роли в стандартизации движения по правой стороне дороги в США.

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