История движения: почему американцы ездят справа, а британцы слева Елена ГалицкаяНекоторые люди могут удивиться, узнав, что Генри Форд не играл ключевой роли в стандартизации движения по правой стороне дороги в США.
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