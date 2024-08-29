«Кливленд» подпишет двустороннее соглашение с Люком Траверсом

Австралийский защитник (22 года, 200 см) подпишет с клубом двусторонний контракт. Траверс был выбран 56-м на драфте-2022 НБА, но выступал в австралийском чемпионате.
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