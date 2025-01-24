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В Госдуме предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

В России хотят ввести ГОСТ на роллы и суши. С соответствующей инициативой к руководителю Росстандарта Антону Шалаеву обратился председатель Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике Алексей Диденко, пишет газета «Известия».

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