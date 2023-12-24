Президент Аргентины Милей заявил о работе над признанием ХАМАС террористами

Избранный некоторое время назад президент Аргентины Хавьер Милей опубликовал в социальной сети X пост, в рамках которого заявил, что правительство страны ведет работу над внесением радикальной палестинской группировки ХАМАС в список террористических организаций.
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