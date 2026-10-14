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Макдэвид повторил достижение Алексея Яшина в НХЛ

Макдэвид повторил достижение Алексея Яшина в НХЛ

14 октября «Эдмонтон» со счетом 4:1 победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.14 октября «Эдмонтон» со счетом 4:1 победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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