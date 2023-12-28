Франсуаза Бетанкур Майерс стала первой женщиной в мире с состоянием $100 млрд

Франсуаза Бетанкур Майерс, внучка основателя компании L'Oréal и заместитель председателя ее совета директоров, достигла нового рекорда в личном благосостоянии, став первой женщиной в мире, чье состояние превысило $100 млрд.
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