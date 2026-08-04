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AI-инженер Зинин: нейросеть часто врёт из желания понравиться человеку

AI-инженер Зинин: нейросеть часто врёт из желания понравиться человеку

По мнению экспертов, россияне сегодня переживают стадию тотального цифрового очарования: если ещё пару лет назад генеративные нейросети воспринимались как забавная игрушка, то теперь они стали полноценными помощниками в повседневности.

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