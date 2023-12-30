Десять самых важных законов 2023 года

Со следующего года в России кредитные каникулы станут бессрочными, начнет расти пособие по безработице, а выплаты на детей до полутора лет сохранят для родителей, даже если они вышли из декрета на работу.
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