Удары Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине призваны снизить ударный потенциал Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
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Что-то этот укро-потенциал только крепчает. Не туда бьём?