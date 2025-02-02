На подмосковном предприятии загорелись 11 бытовок

В Сергиевом Посаде на территории предприятия «Окна столицы» горят 11 бытовок В подмосковном Сергиевом Посаде на территории предприятия «Окна столицы» загорелись 11 бытовок, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.