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На подмосковном предприятии загорелись 11 бытовок

На подмосковном предприятии загорелись 11 бытовок

В Сергиевом Посаде на территории предприятия «Окна столицы» горят 11 бытовок В подмосковном Сергиевом Посаде на территории предприятия «Окна столицы» загорелись 11 бытовок, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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