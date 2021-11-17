Правительство Севастополя утвердило проект бюджета на ближайшие три года

Проект бюджета Севастополя на ближайшие три года рассмотрело и утвердило местное правительство. Соответствующий документ представил исполняющий обязанности директора департамента финансов города Алексей Плотников 17 ноября на очередном заседании.
Проект бюджета Севастополя на ближайшие три года рассмотрело и утвердило местное правительство. Соответствующий документ представил исполняющий обязанности директора департамента финансов города Алексей Плотников 17 ноября на очередном заседании.
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