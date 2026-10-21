Зеленскому сообщили плохие новости после встречи президента России Владимира Путина и посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа.
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Не надо этой особи ничего сообщать. Лучше Орешник ему прислать в бункер, чтобы быстрее всё закончить.