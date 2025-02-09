Судно из РФ приступило к ремонту оборванного в водах Финского залива российского подводного кабеля связи

В Финском заливе оборвался российский кабель. Об этом 8 февраля сообщила береговая охрана Финляндии. «Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона и условиями использования исключительной экономической зоны, где сейчас российское судно ремонтирует оборванный российский кабель», — говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывш.
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