Кард Bellator 272 — 3 декабря

3 декабря состоится турнир второй лиги мира по смешанным единоборствам — Bellator 272. Кард Bellator 272 Серджио Петтис VS Киоджи Хоригучи; Эммануэль Санчес VS Джереми Кеннеди; Кайл Кратчмер VS Оливер Энкамп; Джей Джей Уилсон VS Альфи Дэвис; Джош Хилл VS Джаред Скоггинс; Леван Чохели VS Винишиус де Хесус; Джорнел Луго VS Томми Эспиноза; Киллис Мота VS Майк Хэмил; Александр Шаблий VS Бобби Кинг; Кай Камака третий VS Джон де Хесус; Дэн Морет VS Рикардо Сейшас; Джонни Эблин VS Коллин Хакбоди.
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