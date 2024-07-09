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Ножи, бритвы и отвертки: более 4 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды Кубани с начала года

Ножи, бритвы и отвертки: более 4 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды Кубани с начала года

Ножи, бритвы и отвертки: более 4 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды Кубани с начала годаСудебные приставы  на Кубани  продолжают выявлять попытки проносов запрещенных предметов в суды и судебные участки региона.

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