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В учебном центре Минобороны России в Ставропольском крае мобилизованные граждане отработали способы и тактику ведения боя в составе боевой группы в ходе практических занятий на полигоне

В учебном центре Минобороны России в Ставропольском крае мобилизованные граждане отработали способы и тактику ведения боя в составе боевой группы в ходе практических занятий на полигоне

Боевая стрельба велась из пулеметов Калашникова, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматов АК-12.

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