Развожаев сообщил об отражении над Севастополем «атаки укронацистов»

Российские военные в настоящий момент отражают в Севастополе «атаку укронацистов». По предварительной информации, силы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в соцсетях.
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