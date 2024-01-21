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Парламентская газета

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Развожаев сообщил об отражении над Севастополем «атаки укронацистов»

Развожаев сообщил об отражении над Севастополем «атаки укронацистов»

Российские военные в настоящий момент отражают в Севастополе «атаку укронацистов». По предварительной информации, силы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в соцсетях.

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