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Дочь Пугачевой и Галкина рассмешила пародией на инстадив: "Режиссеры, готовьте для Лизы..."

Дочь Пугачевой и Галкина рассмешила пародией на инстадив: "Режиссеры, готовьте для Лизы..."

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают удивлять своими выходками Так, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали свежее видео, главной героиней которого стала семилетняя Лиза Галкина, передает Politeka.

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