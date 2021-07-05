Дочь Пугачевой и Галкина рассмешила пародией на инстадив: "Режиссеры, готовьте для Лизы..."

Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают удивлять своими выходками Так, на одной из фан-страничек звездного семейства в Инстаграм опубликовали свежее видео, главной героиней которого стала семилетняя Лиза Галкина, передает Politeka.