Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах РФ

Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах инфраструктуры РФ.Мужчина посредством мессенджера установил контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона.