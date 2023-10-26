Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах РФ

Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах инфраструктуры РФ.Мужчина посредством мессенджера установил контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона.
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