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Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах РФ

Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах РФ

Житель Красноярского края задержан за передачу СБУ сведений об объектах инфраструктуры РФ.Мужчина посредством мессенджера установил контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона.

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