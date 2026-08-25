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Рогов назвал план «коалиции желающих» по Украине отложенной оккупацией

Рогов назвал план «коалиции желающих» по Украине отложенной оккупацией

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов назвал отложенной оккупацией план «коалиции желающих» о размещении военного контингента на Украине после установления перемирия.

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