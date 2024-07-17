Глава СК Бастрыкин взял на контроль дел о покушении на убийство грудного ребенка отчимом

Удар ребенка головой об пол отчим попытался объяснять тем, что хотел успокоить малыша. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского управления доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство грудного ребенка.
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