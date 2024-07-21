Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Депутат Госдумы Вассерман назвал имена главных предателей и врагов России. Прозвучали неожиданные фамилии.

Депутат Госдумы Вассерман назвал имена главных предателей и врагов России. Прозвучали неожиданные фамилии.

Недавно советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Юрий Назаров в одном из своих немногочисленных интервью заявил, что главный предатель России на все времена, это первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964) Никита Сергеевич Хрущев.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Комментарий не по теме статьи, вам больше нечего написать или просто на другой комментарий интеллекта нет? Прочитайте, может ума прибавится... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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11 час.
Людмила Фирстова
Вы статью не прочитали! От слова совсем! Один заголовок. Прочитайте, может тогда сможете написать конкретный комментарий по теме...
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11 час.
А
Александр
Курбского с Хрущевым он вспомнил. Про Чубайса с редактором из ж. «Коммунист» забыл. Баскетболиста Ельцина, который тогда еще не с белым флагом, но уже орал: - Боже, храни Америку! Но СМЕРШ наш всезнайка не порекомендовал. Забыл, сидя на печке. Другое место припекло.
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