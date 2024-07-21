Недавно советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Юрий Назаров в одном из своих немногочисленных интервью заявил, что главный предатель России на все времена, это первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964) Никита Сергеевич Хрущев.
Депутат Госдумы Вассерман назвал имена главных предателей и врагов России. Прозвучали неожиданные фамилии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Фирстова
Комментарий не по теме статьи, вам больше нечего написать или просто на другой комментарий интеллекта нет? Прочитайте, может ума прибавится... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Ответить
11 час.
Людмила Фирстова
Вы статью не прочитали! От слова совсем! Один заголовок. Прочитайте, может тогда сможете написать конкретный комментарий по теме...
Ответить
11 час.
А
Александр
Курбского с Хрущевым он вспомнил. Про Чубайса с редактором из ж. «Коммунист» забыл. Баскетболиста Ельцина, который тогда еще не с белым флагом, но уже орал: - Боже, храни Америку! Но СМЕРШ наш всезнайка не порекомендовал. Забыл, сидя на печке. Другое место припекло.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии