Депутат Госдумы Вассерман назвал имена главных предателей и врагов России. Прозвучали неожиданные фамилии.

Людмила Фирстова Комментарий не по теме статьи, вам больше нечего написать или просто на другой комментарий интеллекта нет? Прочитайте, может ума прибавится... https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Людмила Фирстова Вы статью не прочитали! От слова совсем! Один заголовок. Прочитайте, может тогда сможете написать конкретный комментарий по теме...