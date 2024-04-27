Созданы системы управления для российского сверхзвукового самолета

Изображение: МАИ На недавних «Чаплыгинских чтениях» в Новосибирске выступил заместитель главы ЦАГИ Александр Медведский, который рассказал о текущем прогрессе создания российского сверхзвукового пассажирского самолета, также известного как проект «Стриж».
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