Созданы системы управления для российского сверхзвукового самолета

Изображение: МАИ На недавних «Чаплыгинских чтениях» в Новосибирске выступил заместитель главы ЦАГИ Александр Медведский, который рассказал о текущем прогрессе создания российского сверхзвукового пассажирского самолета, также известного как проект «Стриж».