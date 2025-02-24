Скандал в Каменске-Уральском ломает карьеру шефу полиции: сорван перевод в ГУ МВД

Начальник полиции Каменска-Уральского (Свердловская область) майор Иван Каркавин рассматривался на должность замначальника управления по борьбе с наркотиками регионального ГУ МВД, которую недавно оставил полковник Виктор Позняк, ставший главой екатеринбургского УМВД.
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