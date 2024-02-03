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Актера Биковича исключили из американского сериала "Белый Лотос"

Актера Биковича исключили из американского сериала "Белый Лотос"

Известия/Эдуард Корниенко Российский и сербский актер Милош Бикович сообщил в своих социальных сетях, что не будет сниматься в третьем сезоне американского сериала "Белый Лотос", так как участие в проекте стало "невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества".

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