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Регион 29

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В Няндоме 411 школьников начали учебный год в новом здании школы №2

В Няндоме 411 школьников начали учебный год в новом здании школы №2

В здании оборудовали 30 кабинетов, два спортзала, актовый зал, библиотеку и лаборатории для занятий робототехникой, программированием и 3D-моделированием.

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