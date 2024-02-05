Турчак разъяснил суть законопроекта о расширении «дачной амнистии»

Законопроект об упрощении регистрации хозяйственных построек на дачных участках, например бань, сараев, летних кухонь, касается также домов блокированной застройки, построенных до 1998 года на несколько семей.
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