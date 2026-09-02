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Миколог Комиссаров объяснил, зачем изучать Красную книгу перед походом по грибы

Миколог Комиссаров объяснил, зачем изучать Красную книгу перед походом по грибы

В Московской области под охраной находятся 26 видов грибов, и некоторые из них легко спутать с обычными лесными находками, поэтому лучше заранее изучить Красную книгу региона.

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