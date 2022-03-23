Вячеслав Малафеев: «Взять и применить сейчас потолок зарплат – неразумно. Есть действующие контракты»

Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в РПЛ. «Потолок зарплат – понятие растяжимое.

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