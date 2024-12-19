Мэром свердловского города впервые стал участник СВО

ТУРИНСК, 19 декабря, ФедералПресс. В Туринске состоялись выборы мэра. Депутаты Думы Туринского городского округа большинством голосов выбрали Владимира Моисеева, который является участником специальной военной операции.
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