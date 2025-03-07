Глава МИД КНР: Этой осенью в городе Тяньцзинь состоится очередной саммит ШОС

Пекин, 7 марта /Синьхуа/ -- Этой осенью в городе Тяньцзинь на севере Китая состоится очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, сообщил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на пресс-конференции в рамках проходящей в Пекине 3-й сессии ВСНП 14-го созыва.