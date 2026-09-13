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Царьград

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Александр Степанов: Литва становится опасной "обезьяной с гранатой"

Александр Степанов: Литва становится опасной "обезьяной с гранатой"

Военный эксперт Александр Степанов заявил о росте ядерной опасности в Северной и Восточной Европе. Литва без опыта и правовых основ включилась в ядерный тренд, становясь потенциальной угрозой.

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