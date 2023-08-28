Собянин рассказал о цифровизации московского метростроения

В строительстве столичного метро применяются цифровые технологии Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об использовании самых современных цифровых технологий в проектировании и строительстве новых объектов столичного метро.
В строительстве столичного метро применяются цифровые технологии Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал об использовании самых современных цифровых технологий в проектировании и строительстве новых объектов столичного метро.
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