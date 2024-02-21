NTD: Египет строит стену на границе с сектором Газа

Египет строит большой бетонный забор в Рафахе недалеко от границы с сектором Газа. Как передаёт NTD, по словам властей, это будет «логистической зоной», где смогут разместиться палестинцы на случай, если израильское военное наступление приведёт к массовому бегству через границу.