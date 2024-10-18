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Ледовое шоу Навки «История любви Шахерезады» пройдет в Индии

Ледовое шоу Навки «История любви Шахерезады» пройдет в Индии

Ледовое шоу Татьяны Навки под названием «История любви Шахерезады» пройдет в индийском Ахмадабаде. Мероприятие состоится с 18 по 20 октября на стадионе EKA Arena, и в нем примут участие такие артисты, как Навка (в роли Саис), Виктория Синицина (Шахерезада), Никита Кацалапов (Шахрияр), Повилас Ванагас (царь Миргали), Иван Ригини (Джинн) и Егор Мурашов (Аладдин).

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