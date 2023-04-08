Федеральное агентство новостей №1

7 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    7 миллиардов должны лишить страну убийц США права  квартировать международные организации. И скорее делать доллар зам...Посол Анатолий Ан...
  • алексей шакин
    пусть на этот вопрос ответят "бастионы"«Россия не позвол...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Браво!Этого крысеныша надо отдать под суд!И посадить лет на 10.Эта шкура методично уничтожает Питер!Пригожин обратилс...

Российские звезды рассказали жителям страны, как правильно «экономить» на продуктах питания

Российские звезды рассказали жителям страны, как правильно «экономить» на продуктах питания

Звезды советуют россиянам тратить более 30 тысяч рублей на еду, если они хотят оставаться здоровыми. Аналитический центр НАФИ провел исследование, в результате которого выяснилось, что россияне тратят от шести до 30 тысяч рублей только на продукты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх