Российские звезды рассказали жителям страны, как правильно «экономить» на продуктах питания

Звезды советуют россиянам тратить более 30 тысяч рублей на еду, если они хотят оставаться здоровыми. Аналитический центр НАФИ провел исследование, в результате которого выяснилось, что россияне тратят от шести до 30 тысяч рублей только на продукты.
Звезды советуют россиянам тратить более 30 тысяч рублей на еду, если они хотят оставаться здоровыми. Аналитический центр НАФИ провел исследование, в результате которого выяснилось, что россияне тратят от шести до 30 тысяч рублей только на продукты.
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