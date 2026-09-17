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Анна Банщикова: от брака с Максимом Леонидовым и паузы в карьере до звания заслуженной артистки и троих детей

Анна Банщикова: от брака с Максимом Леонидовым и паузы в карьере до звания заслуженной артистки и троих детей

Указом Президента РФ в мае 2026 года актриса Анна Банщикова была удостоена звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

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