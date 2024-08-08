Посол Масленников: Черногория практически оборвала все контакты с РФ

Global Look Press/dpa/Soeren Stache Власти Черногории практически оборвали все контакты с российской стороной и в настоящее время никаких переговоров ни по каким вопросам между странами не ведется, рассказал в интервью "Известиям" российский посол в республике Владимир Масленников.
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