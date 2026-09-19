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Яблоки и хилые заборы: как дачники приманивают медведей на участки

Яблоки и хилые заборы: как дачники приманивают медведей на участки

www.globallookpress.com/Soeren Stache/ZB Чтобы уберечь дачные участки от прихода медведей, необходимо устанавливать высокие заборы, электроизгороди и вовремя собирать урожай яблок.

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