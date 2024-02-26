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У европейцев развеялись надежды на «победу Украины»

У европейцев развеялись надежды на «победу Украины»

Украина за последнее время потерпела целую череду серьёзных неудач на фронте, и это склонило теперь уже подавляющее большинство людей в Европе пессимистично оценивать шансы Киева на хоть какие-то «победы» в будущем.

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