Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Интересная жизнь с Vera Star На днях стало известно, что народная артистка СССР, двенадцатикратная обладательница музыкальной премии "Золотой Граммофон" София Ротару озвучила условие, при выполнении которого она готова вернуться на российскую сцену.

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Комментарии
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Андрей
старуха, ВСУшная помощница, под фанеру в России...Мы что уже ниже плинтуса?
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21 час.
Анфиса Иванова
Ага, чтобы она из гонорара возможной победы ( да и просто за участие) спонсировала свое ублюдочное ВСУ !  Пшла эта кошелка на хрен, - у нас своих таких хватает.  А тем, кто пытается ее притянуть в Россию, надо показать небо в клеточку в одиночках...  О каких ее поклонниках говорит автор?! Тогда и этих &quot; обрадованных&quot; поселить там же, где и зачинщиков концерта ! (  впрочем, молодежи она и нафиг не нужна, а тем кому ЗА...пусть подумают остатками своих мОзгов...)
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21 час.
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