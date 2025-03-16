Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Анфиса Иванова

Ага, чтобы она из гонорара возможной победы ( да и просто за участие) спонсировала свое ублюдочное ВСУ ! Пшла эта кошелка на хрен, - у нас своих таких хватает. А тем, кто пытается ее притянуть в Россию, надо показать небо в клеточку в одиночках... О каких ее поклонниках говорит автор?! Тогда и этих " обрадованных" поселить там же, где и зачинщиков концерта ! ( впрочем, молодежи она и нафиг не нужна, а тем кому ЗА...пусть подумают остатками своих мОзгов...)