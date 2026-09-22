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МОСИНФОРМ

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Столичные боксеры завоевали шесть медалей на турнире имени Бориса Лагутина

Столичные боксеры завоевали шесть медалей на турнире имени Бориса Лагутина

Шесть наград выиграли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) Московского городского физкультурно-спортивного объединения (МГФСО) на Всероссийских соревнованиях по боксу в Москве.

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