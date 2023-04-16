Никогда не знаешь, кто из «единомышленников» захочет сделать из тебя сакральную жертву

Чучело Навального* вытащили из пыльного клозета, отряхнули, сдули ошметки прошлогодних пресс-релизов, и вытолкнули на сцену — верный признак того, что у британской журналистики не осталось никаких других информационных поводов в свете событий на Украине, да и в мире… Источник: REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo Ну не обсуждать же, в самом деле, похождения самоходного деда и раздерганный на цитаты бред полусумасшедшего старика в Ирландии? На фронте опять же проблемы — котрнаступа все нет и нет (но он точно будет), в собственной стране сохраняется высокая продуктовая инфляция (17 процентов), четыре дня бастовали врачи-интерны и ординаторы из-за того, что правительство отказывается обсуждать с ними их требования, как результат, избыточная смертность за эти четыре дня составила 11 процентов, вину за это правительство немедленно возложило на докторов, пытающихся отстоять свои права на приличную жизнь, в то время как правительство тратит огромные деньги британских налогоплательщиков на войну на Украине, а на собственное здравоохранение у него денег нет, извините.