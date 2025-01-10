Хобарт (WTA). Финал. Мертенс сыграет с Кесслер

Сетка здесь. Hobart International Хобарт, Австралия 6 – 11 января 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Финал Маккартни Кесслер (США) Элиза Мертенс (Бельгия) Дата проведения 11 января, 05.
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