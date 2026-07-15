Zelensky To Remove Ukraine's Reforming Young Defense Minister In Ongoing Shake-Up: Report Ukraine's 35-year old defense minister, Mykhailo Fedorov, has only been in the top military spot for six months, but amid a new Zelensky-initiated major cabinet reshuffling, the FT reports that the military's top spot has been targeted as the next leadership change.
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