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Zelensky To Remove Ukraine's Reforming Young Defense Minister In Ongoing Shake-Up: Report

Zelensky To Remove Ukraine's Reforming Young Defense Minister In Ongoing Shake-Up: Report

Zelensky To Remove Ukraine's Reforming Young Defense Minister In Ongoing Shake-Up: Report Ukraine's 35-year old defense minister, Mykhailo Fedorov, has only been in the top military spot for six months, but amid a new Zelensky-initiated major cabinet reshuffling, the FT reports that the military's top spot has been targeted as the next leadership change.

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