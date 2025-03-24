Новоаннинцев приглашают на итоговый отчёт главы Новоаннинского района Николая Моисеева. 🗓28 марта 🕰15 часов 📍РДК «Победа».
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Новоаннинцев приглашают на итоговый отчёт главы Новоаннинского района Николая Моисеева. 🗓28 марта 🕰15 часов 📍РДК «Победа».