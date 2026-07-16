Замалтдинов об «Ак Барсе»: «Хотелось бы стать местной звездой. На уровне Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому»

20-летний нападающий « Ак Барса » Радэль Замалтдинов отметил, что хотел бы стать звездой клуба. – Если говорить о какой-то спортивной мечте – хочется стать легендой в «Ак Барсе», выиграть здесь кубок? – Конечно, я местный, свой воспитанник, это мой родной город, тут родные болельщики.