НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Замалтдинов об «Ак Барсе»: «Хотелось бы стать местной звездой. На уровне Зарипова. Понятно, тяжело будет, но хотя бы стремиться к этому»

20-летний нападающий « Ак Барса » Радэль Замалтдинов отметил, что хотел бы стать звездой клуба. – Если говорить о какой-то спортивной мечте – хочется стать легендой в «Ак Барсе», выиграть здесь кубок? – Конечно, я местный, свой воспитанник, это мой родной город, тут родные болельщики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии