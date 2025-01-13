Сенат США рассмотрит кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона 14 января

Слушания по Хегсету начнутся в 9:30 утра по местному времени (17:30 мск). Его, как и ряда других назначенцев Трампа, называют неоднозначной фигурой с сомнительным прошлымКонгресс готовится к слушаниям по фигуре нового главы Пентагона.