Сенат США рассмотрит кандидатуру Хегсета на пост главы Пентагона 14 января

Слушания по Хегсету начнутся в 9:30 утра по местному времени (17:30 мск). Его, как и ряда других назначенцев Трампа, называют неоднозначной фигурой с сомнительным прошлымКонгресс готовится к слушаниям по фигуре нового главы Пентагона.
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