Благословение от Путина: абитуриенты рассказали о причинах поступления в ВМА

В симуляционном классе кафедры военно-полевой терапии курсанты и слушатели могут отрабатывать на манекенах все необходимые манипуляции по оказанию медицинской помощи, чтобы после обучения уверенно работать у постели больного.
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