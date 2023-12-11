Мэр Локоть пообещал Новосибирску 20 трамваев новой модели в 2024 году

Договор на поставку трамваев для Новосибирска в 2024 году в минувшие выходные был подписан между холдингом «БелКомМаш» и совместным предприятием «БКМ-Сибирь» в присутствии посла Белоруссии в Россию Дмитрия Крутого.
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